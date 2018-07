Verde può lasciare la Roma: due club stranieri su di lui

Daniele Verde lascerà la Roma: dopo l’annata all’Hellas Verona, il giocatore napoletano potrebbe trasferirsi all’estero: due i club interessati

Nonostante sia stato convocato per il ritiro di Trigoria da Eusebio Di Francesco, Daniele Verde resta sulla lista dei partenti. Il giocatore di proprietà della Roma ha disputato l’ultima stagione con la maglia dell’Hellas Verona, riuscendo a mettersi in mostra nonostante la brutta annata del club gialloblù, retrocesso in Serie B. Il futuro del classe 1996 sarà con ogni probabilità all’estero: stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, su di lui ci sono il Porto e l’Eintracht Francoforte. Novità sono attese nelle prossime ore.