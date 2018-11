Verdi sincero: «Avevo paura di Napoli, ora ho scoperto che è bellissima»

Simone Verdi ha parlato direttamente da Castel Volturno, dove sta continuando a lavorare per recuperare dall’infortunio all’adduttore

Zero minuti giocati in Champions League con il suo Napoli. Tutta colpa di un infortunio all’adduttore sinistro che lo sta tenendo fuori dal campo dalla partita con l’Udinese dello scorso 20 ottobre. Simone Verdi, però, si sta preparando al rientro. Lo farà a breve, magari non dal prossimo match degli azzurri: «Ho recuperato quasi del tutto, ma non credo di tornare a disposizione già per la trasferta di Genova.Molto più probabile dopo la sosta, quindi potrei essere a disposizione del mister per il match contro il Chievo». A dirlo è proprio l’ex attaccante del Bologna, che ha parlato direttamente da Castel Volturno durante la conferenza stampa di presentazione del servizio Mytaxi, l’app internazionale per i taxi a Napoli.

L’esterno azzurro ha parlato senza filtri durante la conferenza: «Prima di venire a Napoli io e la mia fidanzata avevamo un po’ di paura per quello che si sente in giro ma ora posso dire che è bellissimo viverci. Ci piace molto passeggiare per il centro storico, ti lascia tanto e i napoletani ci hanno fatto subito sentire parte della città. Ci sono degli aspetti negativi, molti sono anche luoghi comuni ma io che la sto vivendo posso dire che è una città bellissima. C’è molto da vedere e sfrutto il mio tempo libero per visitarla. Molti miei compagni mi prendono in giro, mi dicono che farò la guida turistica. Le zone che preferisco? Oltre al centro storico anche San Gregorio Armeno, perché Laura ama molto il clima natalizio».