Veron: «Quanto mi piacerebbe giocare in quest’Atalanta»

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista argentino, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole su Juventus e Atalanta:

«Quanto mi piacerebbe giocare in quest’Atalanta! Tutti corrono, lottano, sanno sempre che cosa fare. Io mi sarei trovato benissimo: alzavo la testa e lanciavo».

DYBALA-GOMEZ – «Hanno il pallone nel cervello, quei due. Il Papu mi ha stupito: crescita incredibile negli ultimi anni. È diventato uomo-squadra. Dybala è talento puro. Vedere come tocca il pallone è uno spettacolo, per certi movimenti e per il modo di dribblare ricorda un campione che a noi argentini è rimasto nel cuore: Omar Sivori».