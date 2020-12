Verona, Barak si scusa con La Gumina: «Non doveva succedere»

Antonin Barak fa le sue scuse a La Gumina dopo l’entrataccia nella gara tra Verona e Sampdoria. Ecco le parole del centrocampista

«Mi dispiace tantissimo per l’espulsione di ieri. Chiedo scusa a tutti i tifosi, ai miei compagni e allo staff dell’Hellas. Subito dopo la partita sono andato a chiedere scusa al mio avversario. Anche se non volevo farlo intenzionalmente, era una cosa che non doveva succedere. Forza Hellas».

