Verona Frosinone: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A tra Verona ed Frosinone: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Allo Stadio Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A tra Verona ed Frosinone. Due squadre bisognose di punti per la salvezza. I veneti dopo uno stravolgimento sul mercato con le tantissime cessioni (Djuric, Terracciano, Doig…) e i diversi arrivi si preparano ad affrontare i ciociari, reduci da tre punti pesanti dalla gara interna contro il Cagliari del Benito Stirpe. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni e dove vedere la gara.

Le probabili formazioni

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Suslov; Saponara, Henry, Lazovic. All. Marco Baroni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Cheddira, Harroui. All. Eusebio Di Francesco

Verona-Frosinone: orario e dove vederla

Verona-Frosinone gara delle ore 15 della domenica per la ventitresima giornata della Serie A, la terza del girone di ritorno. Al Bentegodi sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.