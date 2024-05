Frosinone, testa all’Empoli per i ciociari: il report dell’allenamento

Il Frosinone si prepara allo scontro diretto per la salvezza contro l’Empoli. Le ultime sul report d’allenamento

Dopo il 3-0 alla Salernitana, il Frosinone vuole continuare al meglio l’ultima parte di Serie A. La prossima vedrà gli uomini di Di Francesco contro l’Empoli di Nicola.

REPORT – «Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita con l’Empoli. Squadra divisa in due gruppi, lavoro di forza in palestra, esercitazioni tecnico tattiche e serie di partite a tema, questo il programma odierno. Differenziato per Okoli. Personalizzato per Lusuardi. Domani in programma una nuova seduta»