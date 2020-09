Verona, in arrivo Tomovic per la difesa

Calciomercato Verona: i gialloblù hanno chiuso la trattativa con la Spal per Tomovic

L’Hellas Verona si prepara a regalare a Ivan Juric un rinforzo d’esperienza in difesa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club scaligero avrebbe infatti trovato l’accordo con la Spal per Nenad Tomovic.

Il difensore serbo ha un ingaggio troppo elevato per la Serie B e così il club ferrarese non si è opposto a una sua partenza. Tra il Verona e il calciatore c’è ora solo da definire l’accordo sul contratto annuale con opzione.