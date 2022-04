Hellas Verona, UFFICIALE il rinnovo del giovane Coppola

Diego Coppola, difensore classe 2003 del Verona, ha rinnovato il contratto con gli scaligeri: il comunicato ufficiale della società

Diego Coppola, difensore classe 2003 del Verona, ha rinnovato il contratto con gli scaligeri: il comunicato ufficiale della società:

«Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento del contratto del calciatore Diego Coppola. Il 18enne difensore centrale di Pescantina si è legato al Club gialloblù sino al 30 giugno 2027.

Coppola ha fatto tutta la trafila nel Settore Giovanile dell’Hellas, dalla categoria Pulcini sino a quella Primavera, venendo aggregato stabilmente in Prima Squadra nel corso di questa stagione, e più precisamente dopo i 90 minuti giocati con la formazione di Tudor nel match di Coppa Italia del 15 dicembre 2021 contro l’Empoli.Diego ha sin qui collezionato tre presenze in Serie A: il debutto a Reggio Emilia il 16 gennaio 2022 nel vittorioso match contro il Sassuolo (2-4). A seguire l’esordio da titolare in Verona – Venezia 3-1 (27 febbraio) e la seconda partita giocata dal primo minuto nel pareggio a Empoli (1-1), risalente al 20 marzo scorso.

Nell’arco dell’ultimo anno Coppola ha vestito anche la maglia azzurra delle selezioni giovanili Under 18 (1 presenza) e Under 19 (9 presenze e 1 gol, quest’ultimo messo a segno nella vittoriosa amichevole contro i pari età dell’Olanda). Hellas Verona FC si congratula con Diego Coppola, un altro giovane cresciuto nel Settore Giovanile gialloblù che si è meritato la promozione in Prima Squadra».