Verona, Sammarco: «Dispiace, oggi la squadra ha dato tutto. Faccio fatica a parlare perché ci abbiamo creduto»

Verona, parla Sammarco nel post gara: «Dispiace, la squadra ha dato tutto. Faccio fatica a parlare, ci abbiamo creduto»

Paolo Sammarco, tecnico del Verona, si è espresso in conferenza stampa dopo il ko contro il Napoli nella 27ª giornata di Serie A, analizzando la prestazione della squadra e i temi principali emersi dalla partita.

PAROLE – «Sicuramente è un dispiacere grande, oggi la squadra ha dato tutto, lo ha dimostrato per tutta la partita. Faccio fatica a parlare perché ci abbiamo creduto, ho visto una squadra che ha lottato unita, questo non deve mai mancare, poi i dettagli in questa categoria fanno la differenza. Abbiamo avuto la risposta dal gruppo e dai singoli. Volevo gente che lottasse su ogni pallone e che non mollasse un centimetro. L’ho visto, la missione è difficilissima, ma ci proveremo dando il massimo»

SUSLOV – «Bisogna essere bravi a capire che in ogni partita bisogna guardare gli errori e quanto fatto di buono, mettendo da parte tutto per guardare alla partita successiva. Questa prestazione deve essere la base, poi i dettagli fanno la differenza. Quanto serviva Suslov? Con i se e i ma si fa poco, è tecnicamente molto forte, unico per questa squadra. Ci aiuterà. Bella-Kotchap ha sentito un fastidio, non sappiamo ancora molto, speriamo non sia nulla di serio, vedremo».