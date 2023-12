Verona, possibile cessione per Setti: le ultime

Non è un momento felice per l’Hellas Verona e per il presidente Setti con la visita della Guardia di Finanza

Tuttosport scrive: «Fulcro di questa ultima vicenda sono, come riportato anche dal club nella nota pubblicata sui canali ufficiali, le tensioni legali tra Maurizio Setti e Gabriele Volpi, in passato in ottimi rapporti con lo stesso Setti, prima della rottura tra i due. Rottura che ha già portato ad un confronto tra le due parti in sede legale, con il procedimento che ha riguardato altre società dello stesso Setti, HV7 e H23, dichiarate fallite dal Tribunale di Bologna». Situazione che potrebbe spingere il patron scaligero a cedere il Verona.