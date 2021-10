Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Hellas Verona e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Bentegodi”, Hellas Verona e Spezia si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2021/22

Sintesi Verona Spezia 3-0 MOVIOLA

FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA

4′ GOL VERONA – I padroni di casa vanno subito in vantaggio. Calcio d’angolo a due dalla sinistra, col Ilic che disegna una parabola perfetta. In area stacca Simeone che di testa prende perfettamente il tempo e batte Zoet.

11′ Occasione Spezia – I bianconeri reagiscono. Verde si accentra dalla destra e calcia a giro col sinistro. Ottimo risposta di Montipò che devia in angolo.

14′ GOL VERONA – Raddoppio gialloblù con Faraoni che calcia al volo, col piattone destro, un perfetto cross di Caprari.

30′ Occasione Spezia – Palla in profondità in area illuminante di Verde per Manaj. L’attaccante bianconero calcia forte col sinistro, ma il riflesso di Montipò è ancora super.

42′ GOL VERONA – Arriva anche il tris dei padroni di casa con uno splendido tiro a giro di Caprari dal limite dell’area su assist di Simeone.

45’+1 – Occasione Spezia – Bellissima punizione di Verde dai 30 metri. Montipò si trasforma ancora in Superman e toglie il pallone da sotto l’incrocio.

TERMINA IL PRIMO TEMPO

Migliore in campo: al termine del primo tempo

Verona Spezia 3-0: risultato e tabellino

Marcatori: 4′ Simeone (V), 14′ Faraoni (V), 42′ Caprari (V)

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Barak, Ilic, Lazovic; Bessa; Caprari, Simeone. Allenatore: Tudor. A disposizione: Pandur, Berardi, Veloso, Kalinic, Lasagna, Cetin, Ceccherini, Ruegg, Magnani, Sutalo, Tameze, Hongla.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Ferrer, Verde, Gyasi; Podgoreanu; Manaj; Antiste. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Zovko, Provedel, Kiwior, Nzola, Sher, Strelec, Bertola.

Ammoniti: Ferrer (S)