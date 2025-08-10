Verona, Suslov ottimista: «Situazione entusiasmante per quel motivo. Futuro? Penso che...» - Calcio News 24

Verona, Suslov fissa gli obiettivi: «Salvezza il prima possibile, ma il gruppo c’è»

Nel pieno del ritiro estivo a Folgaria, il centrocampista slovacco Tomas Suslov ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb, toccando diversi temi fondamentali per la stagione ormai alle porte. Dalle ambizioni collettive al legame con la città, passando per il suo ruolo nello spogliatoio, Suslov ha offerto uno sguardo interessante sull’attuale momento del Verona.

Parlando degli obiettivi stagionali, Suslov ha messo in chiaro le priorità:

«Vogliamo salvarci il prima possibile, ma sappiamo che non sarà semplice. Il livello della Serie A è altissimo e ci vorrà tempo per trovare la giusta amalgama dopo i tanti cambiamenti avvenuti quest’estate. Tuttavia, in questi primi giorni di lavoro sto già notando una mentalità positiva nel gruppo, e questo è un ottimo segnale per il futuro».

Un passaggio importante è stato dedicato alla conferma del tecnico Paolo Zanetti, chiamato a guidare il nuovo corso del Verona:

«Siamo tutti contenti che il mister sia rimasto. Noi giocatori sappiamo cosa aspettarci da lui e, allo stesso tempo, lui sa cosa chiedere a noi. Questa conoscenza reciproca rende il lavoro quotidiano più fluido e ci permette di crescere più in fretta come squadra».

Suslov ha poi parlato del suo ruolo nel gruppo e delle aspettative personali:

«Sono ormai uno dei giocatori che da più tempo veste la maglia del Verona, e voglio cercare di essere un punto di riferimento, sia nel comportamento che nel modo di stare in campo. So che posso migliorare sotto il profilo realizzativo, ma senza cercare scuse: anche la fase difensiva è fondamentale, e lavorerò per dare sempre il massimo alla squadra».

Infine, un accenno al futuro, sempre incerto nel mondo del calcio:

«Mi sento molto bene a Verona, qui mi sento apprezzato da tutti, dalla società ai tifosi. Ma nel calcio non si può mai sapere cosa accadrà. Non mi sento di fare promesse a lungo termine, anche se al momento sono felice dove sono».

Con queste dichiarazioni, Suslov si conferma una delle colonne dello spogliatoio gialloblù, pronto a guidare un Verona rinnovato ma ambizioso verso un’altra stagione di battaglie in Serie A.