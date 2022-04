Verona, Tudor: «Con tutto il rispetto per la Samp, dovevamo batterli»

Il tecnico dell’Hellas Verona Igor Tudor ha parlato al termine della sfida pareggiata dagli scaligeri contro la Sampdoria

Igor Tudor, allenatore del Verona, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

PAREGGIO – «Non è stata una bella partita, è sembrata una battaglia. Abbiamo dominato per un quarto d’ora, poi ci siamo accontentati pensando fosse troppo facile. Ci siamo adeguati al loro ritmo spezzato e abbiamo subito gol alla loro prima occasione. Nel secondo tempo loro hanno preso coraggio e abbiamo fatto fatica a creare, ma penso che il pareggio sia meritato per quanto creato da noi. Dovevamo fare di più, molti giocatori non erano in serata».

DIFFICOLTA’ – «Loro hanno giocato meglio del solito con un sistema nuovo, ma i demeriti sono tutti nostri. Con tutto il rispetto, in questo momento dovevamo vincere contro la Sampdoria. In Serie A sono tutte gare difficili, loro giocano per salvarsi e noi siamo in una zona comoda».