Verona, Zanetti dopo il KO con la Lazio: «Un episodio ci condanna. Valutiamo se andare in ritiro ora. Calendario? Non ci piangiamo addosso…»
Paolo Zanetti, allenatore del Verona, è intervenuto a DAZN nel post partita del match della 20a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 perso contro la Lazio. Le sue dichiarazioni.
SCONFITTA – «Si aggiusta continuando a crederci e continuando a lavorare! Non ci dobbiamo abbattere, ci dispiace. Oggi abbiamo messo in difficoltà la Lazio, i ragazzi hanno messo in pratica tutto in maniera perfetta. Un episodio ci condanna è vero, ci è mancato l’ultimo passaggio e quel pizzico di qualità che serve. Con squadre del genere non si può sbagliare nulla e le partite sono sempre aperte».
RITIRO – «Non so se andremo in ritiro! Valutiamo».
CALENDARIO – «Abbiamo avuto un calendario dove dovremo giocare 6 partite in poco tempo: sono grandi squadre e starci dentro non è semplice. Lavoriamo per farlo, non ci piangiamo addosso e non perderemo tempo. Ci concentriamo sulla prossima sfida, portiamo a casa lo spirito perché c’è un girone intero da giocare. Per due o tre partite non siamo stati al 100%, per le altre si: ci manca qualcosa. Alziamo il livello generale se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo».
LE PAROLE COMPLETE DI ZANETTI DOPO VERONA LAZIO