Verona, Zanetti dopo il KO con la Lazio: «Un episodio ci condanna. Valutiamo se andare in ritiro ora. Calendario? Non ci piangiamo addosso…»

Verona, Paolo Zanetti ha parlato così dopo la sconfitta contro la Lazio nella 20ª giornata di Serie A 2025/26

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, è intervenuto a DAZN nel post partita del match della 20a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 perso contro la Lazio. Le sue dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

SCONFITTA – «Si aggiusta continuando a crederci e continuando a lavorare! Non ci dobbiamo abbattere, ci dispiace. Oggi abbiamo messo in difficoltà la Lazio, i ragazzi hanno messo in pratica tutto in maniera perfetta. Un episodio ci condanna è vero, ci è mancato l’ultimo passaggio e quel pizzico di qualità che serve. Con squadre del genere non si può sbagliare nulla e le partite sono sempre aperte».

RITIRO – «Non so se andremo in ritiro! Valutiamo».

CALENDARIO – «Abbiamo avuto un calendario dove dovremo giocare 6 partite in poco tempo: sono grandi squadre e starci dentro non è semplice. Lavoriamo per farlo, non ci piangiamo addosso e non perderemo tempo. Ci concentriamo sulla prossima sfida, portiamo a casa lo spirito perché c’è un girone intero da giocare. Per due o tre partite non siamo stati al 100%, per le altre si: ci manca qualcosa. Alziamo il livello generale se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo».

LE PAROLE COMPLETE DI ZANETTI DOPO VERONA LAZIO