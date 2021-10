Vicepresidente Barcellona: «Koeman resta. Nessun piano B»

Rafa Yuste, vicepresidente del Barcellona, ha confermato Ronald Koeman in panchina: le sue dichiarazioni sul tecnico olandese

Rafa Yuste, vicepresidente del Barcellona, ha confermato Ronald Koeman in panchina. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Movistar.

«In nessun momento il Barcellona ha pensato di sostituire Ronald Koeman, non abbiamo un piano B. Non è cambiato nulla, abbiamo fiducia in Koeman e abbiamo solo bisogno di tranquillità per il nostro progetto».