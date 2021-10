Vicepresidente Barcellona: «Super League giustiziata. È un buon progetto»

Eduard Romeu, vicepresidente dell’area economica del Barcellona, ha parlato della Super League: le sue dichiarazioni

Eduard Romeu, vicepresidente dell’area economica del Barcellona, ha parlato della Super League ai microfoni del Mundo Deportivo. Le sue dichiarazioni.

«Non so se andremo a braccetto o meno ma la Superlega va ripensata: è un buon progetto ma non siamo d’accordo su come sia stata giustiziata. Le Federazioni e le Leghe devono sentirsi a proprio agio e i club liberi di scegliere. Possiamo costruire qualcosa che probabilmente sarà diverso da quello avevamo pensato ma che sarà sottoscritto da tutti. Alla fine ci vorrà più tempo ma sarà definitivo. Come reagirà la UEFA? Sono sicuro che alla fine ci aiuterà a trovare una situazione favorevole per tutti».