Il cileno mai infastidito dalle notizie sul suo conto: «Voglio dare il massimo per questa squadra. Insieme a Sanchez»

Nel corso dell’intervista rilasciata a TNT Sports, Arturo Vidal si è soffermato anche sul suo momento all’Inter specie dopo l’ottimo avvio di campionato con gol e assist messi a referto contro il Genoa.

«Volevo davvero vestire di nuovo la maglia dell’Inter. L’anno scorso ho avuto molti problemi, quindi quest’anno cercherò di fare le cose bene e aiutare la squadra in modo da poter fare molto meglio. Non so perché la stampa abbia insistito così tanto che sarei andato via, visto che io ho sempre saputo che sarei rimasto. Sono sempre stato calmo e mi sto preparando nel migliore dei modi per dare il massimo per la squadra. Con Alexis è bello giocare, ci conosciamo da ragazzi ed è stato bello essere nella stessa squadra».