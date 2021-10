«Vidal miglior calciatore nella storia del calcio cileno». La rivelazione

Pinilla, ex attaccante cileno, ha parlato di Vidal dell’Inter, definendolo il migliore della storia del calcio cileno

Mauricio Pinilla, ex attaccante, ai microfoni di ESPN Cile ha parlato di Arturo Vidal. Il centrocampista dell’Inter è stato definito il migliore della storia del calcio cileno.

VIDAL – «Senza troppi giri di parole, parliamo del miglior giocatore della storia del calcio cileno. È il cuore di questa nazionale, l’anima, corre per tutto il campo. Un giocatore dinamico, tecnico, con equilibrio in campo, gioca in entrambe le aree ed è sempre presente in ogni momento della partita. Il suo atteggiamento si riflette e contagia tutti i suoi compagni, è cruciale in ogni gara. Immagino che ora abbia il sangue agli occhi per tutto quello che si è detto sulla nazionale e per il fatto che tutti la diano già per eliminata. Quando dice che giocheranno con forza, coraggio e grinta, lo sente davvero con il cuore».