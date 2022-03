Vidal, dopo le dichiarazioni di ieri arriva la multa del club: la situazione

Dopo le dichiarazioni di ieri rilasciate a TNT Sports, Arturo Vidal sarà multato dal club: assente oggi all’allenamento

Non un momento facile per Simone Inzaghi che, dopo il pareggio contro il Torino, ha dovuto fare i conti con le dichiarazioni di Vidal relative al suo futuro e al suo scarso impiego.

Il cileno oggi era assente dall’allenamento per motivi di salute, come riportato da Matteo Barzaghi, ma è probabile che scatterà una multa per lui. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, che spiega proprio come la dirigenza non abbia preso bene le ultime esternazioni del cileno.