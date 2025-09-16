 Vieira: «Pareggio meritato, questo deve essere l'obiettivo del mio Genoa»
Hanno Detto

6 minuti ago

Vieira

Vieira: «Pareggio meritato, questo deve essere l’obiettivo del mio Genoa». Le dichiarazioni del tecnico francese dopo il punto ottenuto col Como

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha analizzato il pareggio ottenuto contro il Como in un’intervista a Sky Sport. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di aver portato a casa un punto da una trasferta complicata.

PARTITA – «Per noi è fondamentale avere l’atteggiamento giusto, come i tifosi vogliono ma il gruppo credo abbia dei valori. I primi 20-25 minuti sono stati complicati ma abbiamo continuato a mettere pressione, abbiamo giocato con organizzazione e penso che questo punto è meritato».

FINALE DI GARA – «Abbiamo avuto dei momenti difficili ma alla fine potevamo anche vincerla. Contro la Juve abbiamo giocato e raccolto zero, oggi ci teniamo il punto e faccio i complimenti alla squadra per quello che ha messo in campo».

OBIETTIVO – «Il mio obiettivo è portare in alto questa società, è un piacere lavorare con questi giocatori e oggi questo punto è meritato. Adesso pensiamo solo a fare 40 punti il più velocemente possibile».

