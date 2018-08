Vieri contro Moratti: «Vale zero. Inter? L’ho amata» – FOTO

Bobo Vieri torna all’attacco di Massimo Moratti rispondendo a delle domande sul suo profilo Instagram

Mai banale Bobo Vieri! L’ex attaccante di Inter, Juventus e Milan fra le altre è stato grande protagonista sui social nelle ultime ore, rispondendo alle domande dei suoi fan. Bobone ha chiesto ai suoi fan delle domande serie e non ha lesinato frecciate e risposte. A una domanda di un follower su Instagram riguardo il suo tormentato rapporto con Moratti che riguarda la vicenda dei pedinamenti e dello spionaggio, ha risposto senza giri di parole: «Se ho avuto modo di parlare con Massimo Moratti? No, non mi interessa. Vale zero».

Bobone però ha difeso l’Inter: «L’Inter non mi ha fatto niente, la gente che lo gestiva sì. San Siro mi manca tanto, lì ho dato tutto. Come ha fatto l’Inter a perdere lo scudetto il 5 maggio 2002? Me lo chiedo ancora…Ho amato veramente l’Inter e pensavo di chiudere la carriera in nerazzurro. Se mi sono mai pentito di essere andato al Milan? Zero» ha detto l’ex attaccante.