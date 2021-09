Villarreal Atalanta, Donati: «Pari giusto, che impatto Koopmeiners»

L’ex centrocampista dell’Atalanta Massimo Donati ha commentato il pareggio in Champions League contro il Villarreal

Massimo Donati, ex centrocampista dell’Atalanta, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato il pareggio dei nerazzurri in Champions League in casa del Villarreal.

BUON PARI – «Credo ci siano state più partite nella partita. Vero, all’inizio il Villarreal non ci ha capito nulla e la Dea ha avuto le occasioni per andare anche sul 2-0, ma poi gli spagnoli sono venuti fuori con il palleggio e ci sono stati anche momenti di sofferenza. Nel complesso, un bel match e un giusto punto a testa. Con lo United che ha perso in casa dello Young Boys, credo sarà un girone interessante e aperto sino alla fine».

PRESTAZIONE – «Sicuramente. Anche dal punto di vista fisico, nell’ultima mezzora ho notato più lucidità che nelle prime giornate di campionato, quando la squadra era calata…».

MIGLIORI – «Musso ha fatto grandi parate, ma da ex mediano vorrei sottolineare l’impatto dell’ingresso di Koopmeiners. Credo che Gasperini possa prima o poi decidere di giocare con l’olandese insieme a De Roon e Freuler».