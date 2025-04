Villarreal Espanyol: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio della Ceramica andrà in scena la sfida di La Liga Villarreal Espanyol: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio della Ceramica di Villarreal si giocherà la gara valevole per il recupero della 26ª giornata de La Liga tra Villarreal Espanyol. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

VILLARREAL (4-2-3-1): Luiz Junior; Kiko Femenia, Foyth, Logan Costa, Sergi Cardona; Parejo, Pape Gueye; Yeremi Pino, Denis Suarez, Nicolas Pepe; Ayoze Perez. All. Marcelino.

ESPANYOL (4-2-3-1): Joan Garcia; Omar El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez, Pol Lozano; Edu Exposito, Jofre, Roberto Fernandez; Javier Puado. All. Manolo Gonzalez.

Orario e dove vederla in tv

Villarreal Espanyol si gioca alle ore 16.15 di domenica 28 aprile per il recupero della 26ª giornata di campionato spagnolo. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.