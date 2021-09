Vinicius Jr: «Tutti ci temono? È perchè siamo la migliore squadra del mondo»

Vinicius Jr ha parlato in una lunga intervista rilasciata al quotidiano spagnolo As. Le sue dichiarazioni

«Ci temono in Champions League? Questo accade perché siamo la migliore squadra del mondo, i giocatori qui sono dei vincenti e vogliamo tornare a vincere. I tifosi ci credono. Lotteremo duramente per cercare di vincere tutto. Miglioramenti? È il risultato di un duro lavoro, molte ore di allenamento a Valdebebas per raggiungere il traguardo. Da quando sono arrivato a Madrid ho sempre detto che il mio momento stava arrivando e che avrei segnato tanti gol di fila. Da quando è iniziata la stagione mi sento molto bene. Ho la fiducia dell’allenatore e di tutto lo staff tecnico. Con questa fiducia mi dico che posso sbagliare, ma che devo riprovarci».