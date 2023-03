Vlahovic di rabbia, l’attaccante della Juve torna al gol

Dusan Vlahovic si è sbloccato e la Juventus si gode il passaggio del turno in Europa League, il serbo di rabbia torna a segnare

Dusan Vlahovic si è sbloccato e la Juventus si gode il passaggio del turno in Europa League, il serbo di rabbia torna a segnare.

Un gol annullato, poi la rabbia sul rigore per rifarsi da quello sbagliato in campionato contro la Sampdoria. Il serbo torna al gol e può avere un valore altissimo per la testa e per il finale di stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.