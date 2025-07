Vlahovic Juve: richiesta a sorpresa di giocatore e agenti per lasciare Torino! Ecco la cifra, il retroscena

Vlahovic Juve: che richiesta di giocatore e agenti per lasciare Torino! Spunta la cifra, il retroscena incredibile di mercato

La tensione tra la Juventus e l’entourage di Dušan Vlahović, attaccante serbo classe 2000, è arrivata a un punto di rottura. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i rapporti tra il club bianconero e i rappresentanti del centravanti si sarebbero incrinati in modo irreversibile a causa di una richiesta economica che ha lasciato la dirigenza torinese senza parole.

La richiesta shock dell’entourage

Durante un confronto telefonico tra la dirigenza juventina e i fratelli Ristić, agenti del numero 9 serbo, sarebbe emersa una richiesta definita “shock”: un incentivo all’uscita di 10 milioni di euro per favorire la cessione del giocatore in questa sessione di mercato. La somma sarebbe suddivisa in due parti: 5 milioni destinati a Vlahović e altri 5 milioni come commissione per gli agenti. Una sorta di buonuscita per spingere il calciatore ad accettare un trasferimento che, finora, non ha mai realmente preso in considerazione.

Il rifiuto della Juventus e lo stallo sul mercato

La risposta della Juventus è stata netta: un “no” categorico. La nuova linea societaria, guidata da criteri di sostenibilità economica e rigore nelle trattative con gli agenti, non prevede concessioni di questo tipo. Il club, già impegnato in una delicata fase di rinnovamento sotto la guida del nuovo allenatore Thiago Motta, ex tecnico del Bologna, non intende piegarsi a richieste considerate fuori mercato.

Tuttavia, questo rifiuto ha ulteriormente deteriorato i rapporti con l’entourage del giocatore, descritto ora come “ostile” nei confronti della società. La situazione complica notevolmente i piani di calciomercato della Vecchia Signora, che ha urgente bisogno di liberarsi dell’ingaggio pesante di Vlahović — destinato a crescere ulteriormente nella prossima stagione — per sbloccare le operazioni in entrata.

Futuro incerto per Vlahović e per il mercato bianconero

La Juventus si trova così in una posizione delicata: da un lato la necessità di vendere, dall’altro la resistenza del giocatore e le pretese del suo entourage. Senza una cessione, il mercato in entrata rischia di restare paralizzato. Il club spera ora in un cambio di atteggiamento da parte del centravanti serbo, che potrebbe sbloccare una situazione sempre più intricata.