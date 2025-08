Vlahovic Juventus, l’attaccante proposto al Manchester United! Arriva la risposta del club di Premier: cosa filtra

Vlahovic Juventus, l’attaccante è stato proposto al Manchester United! Ecco la risposta del club di Premier: le ultimissime sul serbo

Si complica il futuro di Dusan Vlahovic, centravanti serbo classe 2000, finito ai margini del progetto tecnico della Juventus guidata da Igor Tudor, allenatore croato noto per il suo gioco aggressivo e verticale. Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano su X, il club bianconero avrebbe nuovamente proposto il cartellino di Vlahovic al Manchester United, ma i Red Devils sembrano orientati verso altre soluzioni per rinforzare il reparto offensivo.

Manchester United: priorità a Sesko, Vlahovic resta sullo sfondo

Il club inglese ha posto in cima alla sua lista Benjamin Sesko, attaccante sloveno classe 2003 attualmente in forza al RB Lipsia. Sesko è considerato un talento emergente con ampi margini di crescita, perfettamente in linea con le strategie tecniche ed economiche degli inglesi. Per questo motivo, l’offerta proveniente da Torino per Vlahovic è stata cortesemente declinata.

Nonostante ciò, lo scenario resta aperto. Se l’affare Sesko dovesse sfumare — ostacolato da costi elevati e forte concorrenza internazionale — il profilo di Vlahovic potrebbe tornare d’attualità. Il serbo, autore di 16 gol nell’ultima stagione, rimane tra le opzioni monitorate attentamente dalla dirigenza del Manchester United.

La strategia della Juventus e le ipotesi di rilancio

Sul fronte juventino, l’obiettivo è chiaro: Vlahovic non rientra nei piani tecnici del club, e la sua cessione rappresenterebbe una chiave fondamentale per sbloccare il mercato in entrata. Con un ingaggio elevato e un valore di mercato ancora interessante, la Juventus punta a liberarsi del suo centravanti per finanziare nuovi innesti in attacco.

Secondo indiscrezioni, la Premier League resta una destinazione privilegiata per l’attaccante ex Fiorentina, anche se non si escludono piste alternative in altri top club europei. Dopo stagioni altalenanti a Torino, Vlahovic cerca un contesto tecnico più favorevole per rilanciarsi.