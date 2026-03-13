Vlahovic non convocato per la sfida contro l’Udinese: la scelta della Juve e il motivo dello stop

Vlahovic fuori dai convocati per la sfida con l’Udinese: la Juventus sceglie la prudenza e rinvia il rientro dell’attaccante serbo

Negli ultimi giorni in casa Juventus l’attenzione si era concentrata soprattutto sulle condizioni di Dusan Vlahovic, impegnato nel recupero dall’infortunio che lo tiene ai box. L’attaccante serbo si allena da tempo con il resto del gruppo e, fino a metà settimana, filtrava un certo ottimismo sulla possibilità di portarlo almeno in panchina per la trasferta di Udine.

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La società bianconera, però, ha scelto di non forzare i tempi. Lo staff tecnico e medico ha preferito evitare qualsiasi rischio, optando per una gestione più prudente del rientro. Per questo motivo Vlahovic non sarà convocato per la sfida contro l’Udinese, rinviando ancora il suo ritorno in campo.

Secondo quanto riportato da Juventusnews24, il club continuerà a monitorare il giocatore nei prossimi giorni, con l’obiettivo di reinserirlo solo quando il recupero sarà considerato pienamente completato.