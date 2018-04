Vrsaljko, che follia: si fa espellere dopo 10 minuti!

La follia di Sime Vrsaljko: il terzino ex Sassuolo si fa espellere dopo soli 10 minuti di gioco e costringe l’Atletico Madrid ad affrontare in dieci uomini la semifinale di Europa League con l’Arsenal

Arsenal e Atletico Madrid sono in campo nel match valido per la semifinale d’andata di Europa League in corso allo Stadio Emirates di Londra. Al momento il risultato è di 0-0, ma il match potrebbe essere in discesa per la squadra di casa. A 10′ minuti dall’inizio, infatti, l’ex terzino del Sassuolo Sime Vrsaljko è stato espulso per doppia ammonizione.

Il giocatore croato ha cominciato la partita malissimo, prendendo il primo cartellino giallo già al secondo minuto della gara. Otto minuti dopo è arrivato il secondo e il conseguente rosso, che costringerà gli uomini di Simeone a giocare quasi tutto il match in 10 contro 11.