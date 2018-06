Vrsaljko e Leno per Ancelotti: il Napoli ci prova

Il terzino destro dell’Atletico Madrid è un obiettivo di mercato del Napoli. Vrsaljko e Leno per Ancelotti: le ultimissime

Sime Vrsaljko, ve lo abbiamo riportato in esclusiva, è uno dei calciatori seguiti con maggiore interesse dal Napoli. Il terzino destro classe ’92 ex Sassuolo, ora all’Atletico Madrid, piace agli azzurri che hanno avviato una trattativa con l’entourage del calciatore e con il club madrileno. Al momento però non c’è ancora l’intesa per portare il calciatore alla corte di Carlo Ancelotti ma se ne sta parlando e se ne continuerà a parlare. L’Atletico spara alto e in casa Napoli c’è oculatezza ma il giocatore è un concreto obiettivo.

Il Napoli poi continua a pensare a Bernd Leno, portiere del Bayer Leverkusen non convocato da Löw al Mondiale. L’estremo difensore è al momento in pole per rimpiazzare Pepe Reina in azzurro e il Napoli continua a lavorare su questa pista. Il portiere avrebbe già l’intesa con il Napoli (anche sui diritti d’immagine) ma il club non ha l’accordo con il Bayer Leverkusen. Nel contratto di Leno c’è la clausola da 28 milioni ma il Napoli vorrebbe uno sconto. Si continua a trattare. Il Napoli prova il doppio colpo: Vrsaljko e Leno per Carlo Ancelotti.