Il nome di Sime Vrsaljko torna ad essere tra i più chiacchierati nel corso del calciomercato

Che Vrsaljko piaccia al Napoli è acclarato da più di una sessione di mercato. Il terzino croato è un pallino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli dai tempi in cui il calciatore militava nel Sassuolo, ovvero prima del passaggio all’Atletico Madrid di Diego Simeone. Il Napoli ci riprovò lo scorso inverno ma i colchoneros fecero muro. Adesso la situazione si è riproposta, con al società partenopea che punta forte su Sime per rinforzare la fascia destra già orfana di Christian Maggio e con Elseid Hysaj corteggiatissimo dai club stranieri.

Il Napoli sta provando a prendere il calciatore per meno della cifra che circolava stamattina, ovvero 20 milioni e non 25 come si vociferava. La società presieduta da Aurelio De Laurentiis e la dirigenza dell’Atletico Madrid starebbero avendo contatti frequenti ed avviati da inizio settimana. Vrsaljko poi sarebbe disposto a tornare in Italia, dove ha già vestito le maglie di Genoa e Sassuolo, oltre ad aver sfiorato quelle di Napoli e Juventus. L’impressione è che sarà nuovamente un tormentone di mercato, nel mentre l’Atletico Madrid si starebbe cautelando con il francese Djibril Sidibè del Monaco stando a L’Equipe.