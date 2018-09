Vucinic su Real Madrid-Roma: «Vincono i giallorossi 0-1»

Mirko Vucinic sa come si fa e ha parlato della partitissima tra Real Madrid e Roma. Ecco le parole del giocatore montenegrino

Mirko Vucinic, ex attaccante della Roma, ha ‘matato’ il Real Madrid in due occasioni. Il montenegrino ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera e ha invitato i giallorossi di Edin Dzeko a ripetere l’impresa: «Mi è rimasta una sensazione bellissima. Fu una partita perfetta giocata in uno stadio che ha fatto la storia. Non po­tevo chiedere di meglio. Ov­viamente, al momento del sorteggio ci davano tutti per sfavoriti, però eravamo forti anche noi. E per me fu una cosa straordinaria fare gol proprio sotto la curva dei no­stri tifosi. Spero che la Roma riviva anche stavolta una not­te così».

Ancora Vucinic: «E’ ancora presto per fare processi. Anche la Juventus qualche stagione fa partì ma­le e poi vinse lo stesso lo scu­detto. Sarebbe sbagliato de­primersi. Anzi, quella contro il Real potrebbe essere la par­tita perfetta per riscattarsi. Di una cosa sono sicuro: quando la Roma scende in campo nel modo giusto, gioca un bel cal­cio». Pronostico della sfida al Bernabeu tra Real e Roma? Mirko non ha dubbi: «Vince la Roma: 0­-1 con gol di Edin Dzeko».