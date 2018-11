Wanda punzecchia la Juve: «Quando perderà punti? Quando incontrerà l’Inter»

Nel corso della trasmissione Tiki Taka, Wanda Nara ha avuto modo di commentare la vittoria della Juve sul Milan

La moglie di Maurito Icardi, Wanda Nara, è ormai una presenza fissa nel programma Tiki Taka, condotto da Pierluigi Pardo. La bella argentina ha commentato, durante la trasmissione andata in onda ieri, la vittoria della Juve sul Milan a San Siro non lesinando alcune frecciatine rivolte proprio ai bianconeri: «Certo che ci sono margini per l’Inter nel girone d’andata. Quando può perdere punti la Juve? A dicembre quando incontra l’Inter. Poi scusa avete fortuna voi juventini: Higuain che non mette il rigore, la squadra che sta perdendo e poi vince. C’è un po’ di fortuna»