Wanda Nara commento hot su una foto di Icardi su Instagram – FOTO

Momento piccante tra Wanda Nara e Mauro Icardi sul loro social preferito, Instagram

Wanda Nara e Icardi sono abituati ad infiammare i loro milioni di seguaci con foto e commenti molto piccanti e oggi ne hanno dato nuovamente prova. La showgirl argentina ha pubblicato su Instagram la foto del marito Mauro Icardi, mentre in campo si trova certamente non nella sua solita posa. La moglie e procuratrice del nove nerazzurro ha infatti postato questa immagine che non ha bisogno di ulteriori descrizioni e spiegazioni, accompagnata dal commento in inglese: “Cosa stai facendo mio ragazzo hot?“. Tanto è bastato a scatenare migliaia di commenti.