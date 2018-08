Wanda non le manda a dire: «A Tiki Taka libera di criticare pure Icardi»

La nuova opinionista di Tiki Taka Wanda Nara si presenta senza peli sulla lingua. Così la signora Icardi promette di dire tutto ciò che pensa: «Non sono la tipica moglie di un calciatore»

La notizia arrivata ieri non è stata inattesa per i più: Wanda Nara nuova opinionista di Tiki Taka, trasmissione in onda ogni lunedì sera, in seconda serata, su Italia 1. Sarà lei la nuova spalla di Pierluigi Pardo in sostituzione di Melissa Satta, che proprio ieri ha annunciato l’addio dopo cinque anni al programma per nuovi progetti. La moglie – e procuratrice – di Mauro Icardi insomma riparte dalla tv: non una sorpresa appunto. «Da anni Mediaset mi chiamava, ho accettato ora perché posso farlo – ha spiegato la bionda argentina in una intervista al Corriere della Sera, motivando la scelta con la possibilità di poter finalmente delegare gli impegni famigliari (una delle figlie, Isabella, inizierà quest’anno scuola) – . Icardi è d’accordo e contento: sono una donna indipendente e non voglio assolutamente dipendere in alcun modo da un uomo. Non sono e non voglio essere la tipica donna che si limita ad essere la moglie di un giocatore famoso».

Con l’ingresso della Nara nel cast di Tiki Taka la quota interista cresce drasticamente, guai però a pensare che la signora Icardi sia una semplice tifosa… «Sono tifosa dell’Inter, è vero, ma sarò neutrale. Non voglio assolutamente che passi l’idea che sono la voce di Mauro: sono trasparente, dico sempre quello che penso e lo farò anche in tv a Tiki Taka e, se capita, pure sull’altro programma Pressing – chiosa l’ex di Maxi Lopez – . Poi se ci sarà da commentare una gara in cui Icardi ha giocato male, lo farò senza problemi. Dirò la verità, non sarei credibile se non lo facessi». Sulla credibilità potremmo aprire magari un capitolo a parte, ma questa è tutta un’altra storia…