Wanda vs. Ronaldo: «Vorrei vederlo in panca mentre la Juve fa 5 gol»

Wanda Nara stuzzica Cristiano Ronaldo: la moglie di Icardi sottolinea la differenza minima di gol attuale tra il marito e l’attaccante della Juve, poi lancia una mina al portoghese…

Uno scontro tra titani… o quasi. Wanda Nara non le manda a Cristiano Ronaldo, o almeno l’argentina ci prova. Così ieri in studio a Tiki Taka la moglie (e agente) di Mauro Icardi ha provato a provocare l’asso portoghese della Juventus. La Nara, mettendo a confronto la classifica in termini di gol del marito, fermo a quota sei, e del portoghese, che in campionato ha segnato una rete in più, ha in qualche modo sottolineato come Icardi sia riuscito ad essere più incisivo pur giocando meno partite rispetto a CR7, finora praticamente sempre in campo in tutte le gare di Serie A della Juve. «Mauro non ha giocato tre partite in campionato, ma ha segnato sei gol ed è lì con Ronaldo», le parole della Wanda nazionale.

Quindi la provocazione che, nelle ultime ore, ha provocato qualche reazione non tanto elegante da parte dei tifosi juventini: «Io vorrei vedere Ronaldo star seduto tranquillo in panchina con la Juventus mentre la sua squadra segna cinque gol e lui magari potrebbe farne tre». Il riferimento, nemmeno tanto velato, è all’ultima partita di campionato dell’Inter vinta per 5 a 0 contro il Genoa mentre Icardi era accomodato in panca per turnover. Che la Nara abbia voluto sottolineare da una parte come una squadra forte come l’Inter possa permettersi di fare a meno del suo bomber (mentre la Juve no?), dall’altra invece come Icardi sia perfettamente in grado di accettare serenamente di stare in panchina mentre Ronaldo detti sempre legge pur di rimanere in campo e soddisfare la propria voglia di segnare anche ad avversarie meno blasonate? Così ci è parso di capire…