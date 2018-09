L’ex attaccante del Milan, George Weah, è tornato in campo a 51 anni: l’attuale presidente della Liberia ha giocato quasi 80 minuti dell’amichevole contro la Nigeria

George Weah, ex attaccante e attuale presidente della Liberia, non ha dimenticato come si gioca a calcio. L’ex giocatore del Milan è infatti tornato in campo con la sua Nazionale: nell’amichevole giocata a Monrovia contro la Nigeria, Weah è sceso in campo da titolare (e ovviamente da capitano) giocando per quasi 80 minuti. Una bella soddisfazione e una gioia per la sua Liberia che, nonostante la sconfitta (1-2), ha avuto modo di riapprezzare in campo l’ex calciatore a 15 anni dal suo ritiro.

L’amichevole tra Liberia e Nigeria, come riporta Sportmediaset, è stata organizzato col preciso scopo di ritirare la maglia numero 14 della Nazionale liberiana, indossata ieri per l’ultima volta da George Weah. Adesso, il vincitore del Pallone d’Oro 1995, dopo aver calcato ancora una volta i campi di gioco tra applausi e ovazioni, tornerà al suo impegno politico che lo vede presidente in carica della Liberia dallo scorso gennaio.

A masterclass in blurring the line between a 'match in his honour' and just 'coming out of retirement'. Well Done Mr. Weah #SuperEagles #GeorgeWeah pic.twitter.com/lAabjGIy9L — The Football Space (@FootballSpace1) September 12, 2018