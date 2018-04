Non è stata una decisione di Arsene Wenger quella di lasciare l’Arsenal alla fine della stagione: le parole a sorpresa da Londra

Arsene Wenger lascia l’Arsenal. La notizia è ufficiale ormai da quasi una settimana e i Gunners sono già alla ricerca di un nuovo tecnico. Nelle ultime ore, però, sono emerse novità interessanti, pronunciate dallo stesso tecnico alsaziano. «L’addio all’Arsenal non è stata in realtà una mia decisione. Non so cosa farò, valuterò» è quanto ha detto in conferenza stampa prima della partita di Europa League contro l‘Atletico Madrid, semifinale in programma nella serata di domani. Parole a sorpresa quella del manager francese, che indicano come sia stata la società a pensare a un cambio di rotta dopo ventidue stagioni.

Chi lo sostituirà sulla panchina dei Gunners? Ancora è presto per dirlo, ma i nomi si susseguono con grande continuità. Nella ridda di candidature ci sono anche due italiani, vale a dire Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri. Il primo fa gola anche alla Nazionale, il secondo pare davvero vicino a un addio alla Juventus. Intanto Wenger spera di poter lasciare l’Arsenal con un trofeo europeo in mano, il primo della sua gestione. Ha perso una finale di Coppa UEFA nel 2000 contro il Galatasaray e una finale di Champions League contro il Barcellona a Parigi nel 2006.