Werner, niente Champions con il Lipsia: «Decisione sua» – VIDEO

Markus Krösche, direttore sportivo del Lipsia, ha parlato della partenza di Timo Werner e della sua scelta di non disputare la Champions ad agosto con il club tedesco.

«Champions? Werner vuole farsi trovare pronto per la prossima stagione in Premier League con la maglia del Chelsea. Dovrà adattarsi ad una nuova realtà e vuole prendersi il suo tempo. Non possiamo che accettarlo, è stata una decisione sua. Non c’è altro da aggiungere».