West Ham Burnley, infortunio choc per Westwood: costretto a uscire con l’ossigeno – FOTO

Infortunio choc per Westwood in West Ham-Burnley. La caviglia si gira in modo innaturale, esce in barella con l’ossigeno

Infortunio choc quello capitato a Westwood in West Ham-Burnley. Al 30′, il centrocampista è andato a contrasto con Vlasic, intervenuto in maniera corretta, ma la caviglia destra si gira in maniera innaturale. Il calciatore resta a terra tra lo sgomento dei presenti in campo, con il croato autore dell’intervento che si inginocchia in lacrima.

Westwood è uscito dal campo in barella, con tanto di ossigeno. Per lui si prospetta la frattura della caviglia.