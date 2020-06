Xavi svela: «Guardiola mi tolse l’Inter dalla testa»

Xavi ha svelato un aneddoto di mercato risalente al 2008: «Sapevo che il Barcellona voleva cedermi»

Xavi ha parlato in una lunga intervista concessa a LaLiga ripercorrendo la sua carriera e svelando alcuni retroscena. Le sue parole.

CESSIONE – «Eravamo reduci dall’Europeo vinto e tramite Begiristain venni a sapere che il club voleva cedermi. Andai a parlare con Guardiola e da lì cambiarono le mie intenzioni: non avevo più in mente nè l’Inter, nè il Bayern, nè nessun’altra squadra. Mi disse che non immaginava la squadra senza di me. Per convincermi bastò un solo minuto. Il feeling tra tecnico e calciatore è fondamentale».