Xavi: «Tifosi mischiati, che delusione. Sembrava una finale»

Xavi: «Tifosi mischiati al Camp Nou. Sembrava una finale». Le parole del tecnico del Barcellona

Xavi, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko al Camp Nou contro l’Eintracht costato ai blaugrana le semifinali di Europa League.

Le sue parole: «Abbiamo avuto il possesso palla ma non siamo stati in grado di sfruttarlo. Abbiamo commesso degli errori, per noi è stata una notte fatidica. Avevamo molto entusiasmo per questa competizione. È il momento di imparare, è un percorso e penso che siamo sulla strada giusta. Tifosi? Sembrava una finale. Mezzi biglietti per ogni squadra. Per lo meno è deludente. I giocatori lo hanno commentato sorpresi. È stato un errore di calcolo e di pianificazione, non può passare. Ma non è una scusa».