Xhaka Roma, l’Arsenal chiede 20 milioni: la strategia di Pinto

Xhaka continua ad aspettare la chiamata giusta del suo procuratore intanto Roma ed Arsenal continuano a trattare: le ultime

Il primo nome sulla lista di Tiago Pinto per rinforzare la Roma è ovviamente quello di Granit Xhaka, che passa le sue giornate di vacanze aspettando la chiamata giusta dal procuratore.

Come riporta Il Corriere dello Sport lo svizzero si è promesso alla Roma, ha fatto un accordo da due mesi con Mourinho, si è esposto in prima persona anche con l’Arsenal. Di più non può fare, il resto dipende dai club. In questo momento l’accordo è lontano, perché la Roma non intende pagare 20 milioni. Tiago Pinto cercherà di dilazionare il pagamento, come già successo con Rui Patricio, per rimandare a tempi migliori l’investimento. Ma su questo punto sembra che all’Arsenal non ci sentano.