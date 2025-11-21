Yamal Barcellona, recupero accelerato per il talento spagnolo: pubalgia sotto controllo e ritorno in campo vicino! Ecco quale match ha nel mirino l’attaccante

Yamal Barcellona, recupero accelerato per il talento spagnolo che segue un protocollo di recupero rigidissimo: possibile rientro già in questa data!

Come riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona sta stringendo i tempi per il recupero di Lamine Yamal, l’enfant prodige alle prese con una persistente pubalgia che da settimane tiene in ansia l’ambiente blaugrana. Il club catalano procede con prudenza assoluta e ha adottato un protocollo medico estremamente rigoroso per riportare l’ala diciassettenne al top della forma in vista dei prossimi impegni chiave.

Il punto di svolta è arrivato lo scorso 10 novembre, quando Lamine Yamal si è sottoposto a un trattamento invasivo basato sulla radiofrequenza. La procedura ha richiesto diversi giorni di riposo completo, fase indispensabile prima di avviare il programma di riabilitazione intensiva. Il piano è seguito passo dopo passo da due specialisti di fiducia del club, che stanno monitorando ogni dettaglio del recupero.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero

La priorità del Barça è chiara: nessuna forzatura. L’obiettivo è permettere a Yamal di raggiungere la condizione ideale, prevenendo qualsiasi rischio di ricaduta. Nel percorso stabilito, la gara contro il Chelsea è stata indicata come data obiettivo per il pieno rientro, ma non è escluso un primo assaggio di campo già nel fine settimana. Il Camp Nou potrebbe infatti rivedere il giovane talento per uno spezzone contro l’Athletic Club, un segnale incoraggiante verso il ritorno alla competizione.

Dal canto suo, Lamine Yamal sta mostrando un impegno totale e una maturità sorprendente. Dopo il Clásico, il giovane esterno ha ridotto al minimo le apparizioni pubbliche per dedicarsi completamente alla riabilitazione. A dimostrazione della sua determinazione, ha addirittura allestito nella propria abitazione una zona dedicata alla fisioterapia e al recupero in acqua, così da non interrompere mai il percorso terapeutico.

Il Barcellona e i tifosi blaugrana attendono con trepidazione il suo ritorno: la squadra ha bisogno della sua fantasia, della sua velocità e della sua capacità di spaccare le partite. Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero