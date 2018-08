Inter, beffa del destino: Touré svincolato, ma non può essere preso

Touré svincolato e disponibile per l’Inter, ma i nerazzurri al momento non possono tesserare l’ex obiettivo del Manchester City. Sul tavolo altri nomi a parametro zero

Fino a un paio di anni fa – forse anche meno – il suo nome era accostato ossessivamente all’Inter: Yaya Touré – in ogni salsa – era il giocatore che i nerazzurri più di tutti cercavano. Attualmente il centrocampista ivoriano, ex pupillo di Roberto Mancini ai tempi del Manchester City, è svincolato e libero sul mercato: perché dunque i nerazzurri non ne approfittano al volo? Facile a dirsi, considerando soprattutto la mancanza dell’Inter di un centrocampista – che potrebbe sempre far comodo – dopo il mancato arrivo di Luka Modric sul finire della sessione estiva. C’è però un dato importante di cui tenere conto: Touré al momento non ha passaporto comunitario, nonostante la lunga militanza nel calcio europeo. Al momento l’Inter ha già occupato entrambi gli slot disponibili con i tesseramenti dall’estero di Lautaro Martinez e Keita Baldé. Almeno fino a gennaio – dunque – zero possibilità di vedere Touré in nerazzurro.

Tra i giocatori nella lista svincolati che potrebbero far comodo all’Inter, riportano stamani i giornali, anche quello di Samir Nasri, ex prodigio pure lui del Manchester City, così come quello dell’altro francese Hatem Ben Arfa, ex Paris Saint-Germain ed Olympique Marsiglia. Entrambi calciatori abituati a giocare più sulla trequarti o in attacco che come veri e propri registi di centrocampo sulla cui collocazione tattica eventualmente Luciano Spalletti dovrebbe riflettere. Certo, in caso di addio entro la fine di agosto (quando terminerà il mercato anche di altri campionati, come quello spagnolo o francese) di Joao Mario ed Antonio Candreva, la possibilità di pescare nella lista dei parametri zero potrebbe allettare non poco la dirigenza interista.