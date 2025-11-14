Yildiz Juve, l’analisi sul momento del bianconero con un futuro ancora tutto da scrivere. Tutti le ultimissime

Yildiz Juve, tra presente e prospettive: approfondimento sul momento del bianconero e sugli scenari futuri, con tutte le ultimissime

Il “caso Kenan Yildiz” si complica, con la Juventus alle prese con la richiesta di rinnovo del giovane talento turco. Il giocatore, considerato l’erede di Del Piero e il più giovane capitano della storia bianconera, chiede un ingaggio da top player, mentre sul suo futuro aleggia l’ombra del Real Madrid. Ecco l’analisi del Corriere dello Sport.



LA RICHIESTA DI YILDIZ E LA POSIZIONE DELLA JUVE

Yildiz, attualmente a 1,5 milioni di euro, punta a raggiungere i 6 milioni, allineandosi a top come Bremer e David. La Juventus, dal canto suo, offre poco meno di 5 milioni e non intende cedere alle richieste esose, forte di un contratto che lega il turco fino al 2029. Sebbene l’articolo 17 (per la liberazione unilaterale) possa essere invocato solo nel 2027, la situazione ricorda quella di Kvaratskhelia al Napoli, dove una mancata intesa sul rinnovo portò a una cessione per 75 milioni (anziché i 130 rifiutati in precedenza). La Juve sa che una corda troppo tirata potrebbe aprire scenari inaspettati.



L’OMBRA DEL REAL MADRID

Il punto di vista di Yildiz è quello di voler rimanere a lungo alla Juventus, ma è consapevole di essere un “agnello sacrificabile, ma non sacrificato”. Un’offerta superiore ai 100 milioni verrebbe probabilmente accettata, un valore che potrebbe diminuire qualora la Juventus mancasse la qualificazione in Champions League (60-65 milioni solo di UEFA, senza considerare botteghino e sponsorizzazioni). Un Yildiz da 1,5 milioni sarebbe facilmente cedibile a qualsiasi big europea, ma con un ingaggio da 6 milioni diventerebbe oneroso per chiunque. La situazione è ulteriormente complicata dall’interesse del Real Madrid. Nelle scorse settimane, Xabi Alonso ha chiesto il turco alla dirigenza, aprendo alla possibilità di sacrificare nomi importanti come Rodrygo. Addirittura, un’offerta “mostruosa” dall’Arabia per Vinicius Jr. verrebbe valutata. Il rinnovo di Yildiz, dunque, non è che la punta dell’iceberg di una situazione complessa e ricca di variabili, con il futuro del giovane talento bianconero ancora tutto da scrivere.

