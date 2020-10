Young Boys-Roma, gioia Kumbulla: primo gol in giallorosso – VIDEO

Serata speciale per Marash Kumbulla che mette a segno il suo primo gol con la maglia della Roma nel suo esordio in Europa League – VIDEO

Serata speciale per Marash Kumbulla. Il giovane difensore della Roma ha fatto oggi il suo esordio in Europa League contro lo Young Boys, gara che ricorderà a lungo.

Il difensore albanese, infatti, mette a segno il gol del vantaggio per i giallorossi. Primo gol con la maglia della Roma per l’ex Hellas Verona alla prima in Europa.