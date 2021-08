Zaccagni Verona, non tramonta l’ipotesi rinnovo: il punto sul futuro del centrocampista che piace a molte squadre di Serie A

Sono giorni di riflessione per Mattia Zaccagni. Il giocatore starebbe pensando se continuare la sua avventura all’Hellas Verona o se proseguire la sua carriera altrove.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non tramonta del tutto la pista che potrebbe portare al rinnovo. Il giocatore infatti non ha ancora ricevuto proposte concrete per poter lasciare Verona in questa sessione di mercato.