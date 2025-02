Zalewski, che debutto! Subito decisivo nelle prime 24 ore in nerazzurro: le pagelle

Le pagelle di Nicola Zalewski: l’esterno arrivato in giornata si presenta subito in nerazzurro con l’assist del pareggio nel derby

24 ore in nerazzurro e Zalewski si è subito presentato al meglio con l’Inter: entrato nell’ultimo quarto d’ora contro il Milan l’esterno ex Roma subito decisivo con l’assist per il gol del pareggio nerazzurro di De Vrij. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Debutto con i fiocchi. Brucia l’emozione nei primi minuti, poi si mette a correre fino ad assistere il pareggio di De Vrij, con la speranza agli sgoccioli».

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – «Debutto nel derby e subito decisivo, con l’appoggio per De Vrij».

TUTTOSPORT 7 – «L’assist di petto a De Vrij dimostra un’intelligenza tattica fuori dal comune. Suo pure il cross in occasione del palo centrato da Dumfries: se queste sono le premesse, è un grande acquisto».

CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «Assist di petto per il gol di De Vrij. Buona la prima».

LA REPUBBLICA 6.5 – «Assist di petto per il gol di De Vrij. Buona la prima».

LA STAMPA 7 – «debutto brillante. Giustifica la rapidità con la quale il club ha fatto di tutto per tesserarlo e averlo a disposizione già nel derby».