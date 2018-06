Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, conferma che Mauro Icardi ha tutta l’intenzione di rimanere all’Inter e che con ci saranno problemi in merito al rinnovo

In queste ultime settimane si è molto discusso di un possibile scambio tra Gonzalo Higuain e Mauro Icardi. La volontà dell’Inter è quella di trattenere l’attaccante argentino e la conferma è arrivata questa sera dal vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, ospite del programma Tiki Taka in onda su Italia 1. «Vogliamo che Mauro rimanga con noi. Non ci sono problemi, sappiamo che ha voglia di restare a Milano», ha detto la bandiera dell’Inter. Il club di proprietà di Suning sta preparando una ricca offerta di rinnovo per convincere Icardi a prolungare la sua esperienza nel capoluogo lombardo come ha confermato ieri l’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello. Zanetti ha anche parlato del Mondiale 2018 che partirà ufficialmente domani concentrandosi ovviamente sulla sua Argentina e Lionel Messi.

«Messi? Tutti si aspettano che sia il suo Mondiale e che possa vincere, ma sarà difficile perché vedo Nazionali più attrezzate. Questo gruppo, poi, si porta dietro le ultime finali perse. La stampa mette pressione, speriamo che Messi possa riuscire a vincere questo Mondiale», ha detto Zanetti.